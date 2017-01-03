sprite-preloader
Dienstag, 03.01.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 551 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

25,425 Euro		+0,08
+0,32 %
WKN: A1W92N ISIN: US43300A1043 Ticker-Symbol: HI9 
Aktie:
Branche
Tourismus
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
25,923
26,183
02.01.
25,503
26,517
02.01.
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC25,425+0,32 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION80,08-1,64 %
VISIONSTATE CORP0,0030,00 %