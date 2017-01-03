FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.01.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IL3 XFRA US4579852082 INTEGR.LIFES.HLDGS DL-,01
1VS XFRA CA92836B1022 VISIONSTATE CORP.
HI9 XFRA US43300A1043 HILTON WORLDW.HLDGS DL-01
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IL3 XFRA US4579852082 INTEGR.LIFES.HLDGS DL-,01
1VS XFRA CA92836B1022 VISIONSTATE CORP.
HI9 XFRA US43300A1043 HILTON WORLDW.HLDGS DL-01