Der amerikanische Pharmakonzern Baxter International (ISIN: US0718131099, NYSE: BAX) zahlt am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,13 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Record date war der 2. Dezember 2016. Im Mai 2016 erfolgte eine Anhebung um 13 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,115 US-Dollar). ...

