Die LBBW plant einen Hypothekenpfandbrief (voraussichtliches Rating Aaa) im Benchmarkformat mit einer Laufzeit von sieben Jahren zu begeben. E.ON erwägt die EUR 2 Mrd. schwere Risikoprämie mit der die Bundesrepublik Deutschland möglichen Kostensteigerungen bei der Atommüllentsorgung entgegenwirken möchte, am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Optionen hierzu könnten laut CEO-Teyssen eine Kapitalerhöhung in kleinerem Umfang, Hybridanleihen oder Wandelanleihen auf Uniper -Aktien sein. Das Unternehmen möchte den Gesamtbetrag von EUR 10 Mrd. (Ausgleichszahlung plus Risikoprämie) unmittelbar bei Fälligkeit im Juli 2017 an den staatlichen Atomfonds bezahlen, um die relativ teure Ratenzahlungsoption zu vermeiden. Österreich: Die Novomatic rechnet diese Woche mit der Übermittlung der...

