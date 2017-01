adesso AG: Mit der Generali setzt der zweitgrößte Erstversicherer in Deutschland auf adesso-Produkt als Bestandssystem für die Lebensversicherungssparte

Die Generali in Deutschland hat sich im Rahmen einer konzernweiten Bestandssystemmodernisierung ihrer Leben-Komponenten für den Einsatz von PSLife aus der adesso-Produktfamilie in|sure entschieden. Als erste Marke des Konzerns wird die AachenMünchener Lebensversicherung AG ihr Neugeschäft über die adesso-Software abbilden. Es wird mit einem zweistelligen Millionenbetrag als Investitionsvolumen gerechnet. Erste Lizenz- und Serviceumsätze wurden bereits 2016 realisiert.

Auf Basis der neuen adesso-Standardsoftware PSLife und der zum Einsatz kommenden führenden Rechenkerne lassen sich Versicherungsprodukte bedarfsgerecht in kurzer Zeit auf den Markt bringen. Die schlanke und releasefähige Systemarchitektur sorgt für eine deutliche Reduzierung der bisherigen Betriebskosten. Mit dem Investment in das adesso-Produkt unterstreicht die Generali in Deutschland den eigenen Qualitätsanspruch und schafft die technischen Grundlagen für moderne und hochgradig individualisierbare Produkte.

Bereits in anderthalb Jahren wird die AachenMünchener Lebensversicherung AG das Standardsystem für sämtliche Neuverträge produktiv einsetzen. Anschließend werden weitere Lebensversicherer der Generali in Deutschland sukzessive auf das neue System umgestellt. Schließlich wird der gesamte Konzern einheitlich von einer der modernsten Softwarearchitekturen im Lebensversicherungsbereich profitieren.

Mit der Generali in Deutschland hat sich bereits das sechste Unternehmen für PSLife entschieden. Die neuerliche Beauftragung durch einen führenden Versicherungskonzern unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Reife der Lösung ebenso wie ihre hervorragende Skalierbarkeit, selbst im Großkundenumfeld.

Weitere Informationen zur Generali in Deutschland: Die Generali in Deutschland ist mit rund 17,8 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und mehr als 13,5 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener, CosmosDirekt, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutz-versicherung, Deutsche Bausparkasse Badenia und Dialog.

Weitere Informationen zu in|sure: Neben der Standardsoftwarelösung für die Lebensversicherungssparte entwickelt adesso insurance solutions derzeit im Rahmen der in|sure-Softwaresuite weitere Produktkomponenten: Während das Produkt für die Private Krankenversicherung ebenfalls bereits fertiggestellt ist, sollen die Komponenten für die Sach- und Kfz-Versicherung in den nächsten Jahren folgen und die Versicherungssuite für Sparten- und Universalversicherungen komplettieren.

Weitere Informationen über die adesso Group: Die adesso Group ist mit über 2.000 Mitarbeitern und einem erwarteten Jahresumsatz von über 250 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Stockholmer Allee 20 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

