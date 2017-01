Die Wertpapierexperten von Kepler Cheuvreux senken das Kursziel für die Wertpapiere des Immobilienkonzern UBM Development in einer aktuellen Studie von 43,00 auf 37,00 Euro. Die Kaufempfehlung "Buy" wird dennoch bestätigt.

Begründet wird das neue Kursziel vom Analysten Thomas Neuhold unter anderem mit niedrigeren Gewinnprognosen. Die gestiegenen Zinsen und ihre möglicher negativer Effekte auf Verkaufspreise hätten die Analysten etwas konservativer werden lassen, heißt es weiter.

Auch die Entscheidung des UBM-Management, sich auf den Bau neuer Gebäude und nicht auf einen Schuldenabbau zu konzentrieren, wurde in der neuen Unternehmensanalyse berücksichtigt. Dies könne im aktuellen Marktumfeld gut funktionieren, würde aber gleichzeitig das Risiko erhöhen, schreibt der Experte.

Beim Gewinn je Aktie (FFO) erwarten die Kepler-Analysten 2,55 Euro für 2016, sowie 4,42 bzw. 4,74 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2016, sowie 1,65 bzw. 1,70 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Dienstag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,13 Prozent bei 32,00 Euro.

