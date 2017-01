ZALANDO SE

Liebe Trader,

die noch verhältnismäßig junge Aktie des Versandhändlers Zalando tendiert seit dem Börsendebüt im Oktober 2014 in einem Aufwärtstrend, innerhalb dessen aber schwanken die Kursnotierungen beachtlich stark auf und ab. Nach einem Verlaufshoch bei 36,63 Euro in 2015 folgte bis Jahresmitte 2016 ein deutlicher Abverkauf und drückte die Notierungen bis auf ein Tief bei 22,80 Euro wieder abwärts. Doch überraschend feste Zahlen erfreuten Anleger, und die griffen bei der Aktie wieder zu - die Folge waren Kursgewinne auf ein Allzeithoch bei 41,11 Euro bis Ende Oktober letzten Jahres. Dort allerdings stieß das Papier an eine seit Mitte 2015 bestehende Begrenzungslinie und fiel von ihr auf das Niveau um dem EMA 200 deutlich zurück. Die letzten beiden Monate konsolidierte der Wert in diesem Bereich seitwärts, doch seit zwei Tagen zeigt sich wieder größeres Kaufinteresse bei den Investoren, die es zugleich schafften die Zalando-Aktie wieder über die Hochs aus 2015 zu hieven. Damit wurde nun die Konsolidierung aus den letzten Monaten beendet und frisches Aufwärtspotential freigesetzt.

Long-Chance:

Die eindeutigen Zugewinne des Wertpapiers dürften auf Sicht von einigen Tagen zunächst bis in den Bereich von grob 40,00 Euro aufwärts reichen. Darüber kann es bei entsprechender Kursstärke sogar direkt an die Jahreshochs aus 2015 bei 41,11 Euro weiter rauf gehen und macht ein Long-Investment durchaus attraktiv. Es wird ein direkter Einstieg favorisiert - das erfordert somit einen Stop um den EMA 50 bei aktuell 36,05 Euro. Unterhalb dieser Marke sollte sich das Chartbild aber wieder sukzessiv eintrüben und möglicherweise zu Abgaben auf die darunter liegende 200-Taglinie bei derzeit 33,69 Euro führen. Dann aber bestünde auch die Gefahr einer großen SKS-Formation, die sicherlich zu einem mehrmonatigen Abverkauf auf sogar 27,00 Euro beitragen sollte.

Einstieg per Market-Buy-Order: 37,90 Euro

Kursziel: 40,00 / 41,11 Euro

Stopp: < 36,05 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,85 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Zalando SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 37,90 Euro; 13:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

