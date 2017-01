EANS-PVR: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: B&C Privatstiftung, B&C Holding Österreich GmbH, B&C Industrieholding

GmbH Sitz: Wien Staat: Österreich 1. Emittent: AMAG Austria Metall AG 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person: Syndikat(§ 92 Z 1 BörseG) _________________________________________________________________________ |Vorname|Name/Nachname_______|________Sitz_________|________Staat_________| |_______|B&C_Privatstiftung__|________Wien_________|Österreich____________| |_______|Oberbank_AG_________|________Linz_________|Österreich____________| | |Raiffeisenlandesbank| | | | |Oberösterreich | | | |_______|Aktiengesellschaft__|________Linz_________|Österreich____________|

4. Namen der Aktionäre: B&C Pontos Holding GmbH, B&C Alpha Holding GmbH, RLB OÖ Alu Invest GmbH, Oberbank Industrie und Handelsbeteiligungsholding GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 1.1.2017 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | | % der | | | | | % der | Stimmrechte, | | Gesamtzahlder | | | Stimmrechte, | die die |Total von |Stimmrechte des| | |die zu Aktien | Finanz-/ |beiden in % | Emittenten | | |gehören (7.A) | sonstigen |(7.A + 7.B) | | | | | Instrumente | | | | | |repräsentieren | | | |__________________|______________|(7.B.1_+_7.B.2)|____________|_______________| | Situation am Tag | | | | | | der |69,31% | 0,00% |69,31% |35.264.000 | |Schwellenberührung|______________|_______________|____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung|80,43% | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|_______________|____________|_______________| 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: _____________________________________________________________________________ | | |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören________________________________________| | |Anzahl_der_Stimmrechte________|%_der_Stimmrechte_____________| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |ISIN_der_Aktien|_(§_91_BörseG)_|(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|(§_91_BörseG)_| |AT00000AMAG3___|_______________|24.442.455____|_______________|69,31%________| |SUBTOTAL A | 24.442.455 | | |_______________|______________________________|____________69,31%____________| ____________________________________________________________________________ | | |B_1:_FinanzinstrumenteISonstige_Instrumente_gem§91a_Abs_1_Z_1_BörseG________| | | | | Anzahl der | | |Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| Stimmrechte die |% der Stimmrechte| |Instruments| | | erworben werden | | |___________|____________|______________|______können______|_________________| |___________|____________|______________|__________________|_________________| |________________________|SUBTOTAL_B.1__|__________________|_________________| ____________________________________________________________________________ | | |B_2:_FinanzinstrumenteISonstige_Instrumente_gem§91a_Abs_1_Z_3_BörseG________| |Art des | | |Physisches |Anzahl der |%der | |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|Stimmrechte| |___________|____________|______________|Settlement__|___________|___________| |___________|____________|______________|____________|___________|___________| |_______________________________________|SUBTOTAL_B.2|___________|___________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/ oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | |Ziffer| Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz- |Total | | | |durch Ziffer|Stimmrechte| /sonstige |von | | | | | in Aktien |Instrumente|beiden | |______|__________________________|____________|____(%)____|____(%)____|(%)____| |__1___|B&C_Privatstiftung________|____________|___________|___________|_______| | 2 |B&C Holding Osterreich | 1 | | | | |______|GmbH______________________|____________|___________|___________|_______| | 3 |B&C Industrieholding | 2 | | | | |______|GmbH______________________|____________|___________|___________|_______| |__4___|B&C_Triton_Holding_GmbH___|_____3______|___________|___________|_______| | 5 |B&C Pontos Holding | 4 |4,91% | |4,91% | |______|GmbH______________________|____________|___________|___________|_______| | 6 |B&C Lambda Holding | 3 | | | | |______|GmbH______________________|____________|___________|___________|_______| |__7___|B&C_Alpha_Holding_GmbH____|_____6______|47,81%_____|___________|47,81%_| | 8 |Raiffeisenbankengruppe | | | | | |______|OÖ_Verbund_eGen___________|____________|___________|___________|_______| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | 9 |Oberösterreich | 8 | | | | |______|Aktiengesellschaft________|____________|___________|___________|_______| |__10__|lnvest_Holding_GmbH_______|_____9______|___________|___________|_______| |__11__|RLB_OÖ_Alu_lnvest_GmbH____|_____10_____|16,50%_____|___________|16,50%_| |__12__|Oberbank_AG_______________|____________|___________|___________|_______| | |Oberbank | | | | | | 13 |Unternehmensbeteiligung | 12 | | | | |______|GmbH______________________|____________|___________|___________|_______| | |Oberbank Industrie und | | | | | | 14 |Handelsbeteiligungsholding| 13 |0,10% | |0,10% | |______|GmbH______________________|____________|___________|___________|_______| |______________________________________________________________________________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: -entspricht- Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Die zwischen der B&C Industrieholding GmbH und der AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung am 01.03.2013 abgeschlossene Aktionärsvereinbarung wurde mit Ablauf des 31.12.2016 aufgelöst. Aufgrund dieser Auflösung sind die von der AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung gehaltenen 3.922.106 Stimmrechte (entspricht rund 11,12% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Emittentin nicht mehr der B&C Industrieholding GmbH gemäß § 92 Z 7 BörseG zuzurechnen.

Die B&C Industrieholding GmbH hält weiterhin über ihre mittelbare Tochtergesellschaft B&C Pontos Holding GmbH 1.729.737 Stimmrechte und über ihre mittelbare Tochtergesellschaft B&C Alpha Holding GmbH 16.858.894 Stimmrechte an der Emittentin. B&C Industrieholding GmbH sind außerdem aufgrund von Vereinbarungen mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft und der Oberbank AG gemäß § 92 BörseG weitere 5.853.824 Stimmrechte an der Emittentin zuzurechnen.

Durch die Auflösung der Aktionärsvereinbarung zwischen B&C Industrieholding GmbH und der AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung sinkt die Anzahl der der B&C Privatstiftung gemäß § 92 BörseG zuzurechnenden Stimmrechte um 3.922.106 Stimmrechte. B&C Privatstiftung (bzw. B&C Holding Österreich GmbH und B&C Industrieholding GmbH) sind somit seit 01.01.2017 gemäß § 92 BörseG 24.442.455 Stimmrechte (entspricht rund 69,31% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Emittentin zuzurechnen, so dass die Schwelle von 75% unterschritten wurde.

Die Meldung erfolgt durch die B&C Privatstiftung im eigenen Namen sowie im Namen der B&C Holding Österreich GmbH und B&C Industrieholding GmbH.

Die Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte der AMAG beträgt 35.264.000.

Emittent: AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausenerstraße 61 A-5282 Ranshofen Telefon: +43 7722 801 0 FAX: +43 7722 809 498 Email: investorrelations@amag.at WWW: www.amag.at Branche: Metallindustrie ISIN: AT00000AMAG3

Indizes: WBI, ATX Prime, VÖNIX, ATX BI, ATX GP

Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

ISIN AT00000AMAG3

AXC0092 2017-01-03/14:01