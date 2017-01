Frankfurt - Die Ölpreise starten mit deutlichen Zuwächsen in den ersten Handelstag des neuen Jahres, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent steige auf ein 18-Monatshoch von 58,4 USD je Barrel. Gleiches gelte für WTI mit 55,2 USD je Barrel. Der Glaube an Produktionskürzungen der OPEC und einiger Nicht-OPEC-Produzenten könne offenbar Berge versetzen. Dabei werde dieser Glaube momentan einer harten Geduldsprobe unterzogen.

