SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE: Verlustmitteilung nach § 92 Abs. 1 AktG und Kapitalmaßnahmen

DGAP-Ad-hoc: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Kapitalmaßnahme SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE: Verlustmitteilung nach § 92 Abs. 1 AktG und Kapitalmaßnahmen

03.01.2017 / 16:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Meldung gemäß § 17 MAR

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE: Verlustmitteilung nach § 92 Abs. 1 AktG und Kapitalmaßnahmen

Düsseldorf, 03. Januar 2017

Die Gesellschaft informiert hiermit über den Verlust in Höhe der Hälfte des satzungsmäßigen Grundkapitals. Die Situation ist im Wesentlichen ausgelöst durch die in den ad hoc-Meldungen vom 30.09. 2016 und 04.10.2016 beschriebene sehr späten Geschäftserfüllung durch einen Handelspartner, die zum sofortigen Verlust eines großen Teils des operativen Geschäftes geführt hat, ohne dass zeitgleich Kosten reduziert werden konnten.

Die Gesellschaft plant nun die Einberufung einer Hauptversammlung, auf der über den Verlust, die Hintergründe und die Maßnahmen zur Beseitigung der Situation berichtet wird.

Die Gesellschaft bereitet zeitnah sowohl die Begebung von Inhaberschuldverschreibungen, die die Voraussetzungen eines Instrumentes des Ergänzungskapitals i.S.d. Art. 62 lit. a), 63 der VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 erfüllen, als auch eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung vor.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 2.801.785,00 um bis zu EUR 1.400.892,00 auf bis zu EUR 4.202.677,00 gegen Bareinlage erhöht werden. Ausgegeben werden bis zu 1.400.892 neue auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 zum geringsten Ausgabetrag von je EUR 1,00. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt sein. Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien werden zugelassen

a) der Großaktionär der Gesellschaft, Herr Florian Weber, in Form des unmittelbaren Bezugs unter Einräumung des gesetzlichen Bezugsrechts entsprechend seiner am Tage der Beschlussfassung vorhandenen Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft im Verhältnis 2:1; etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien können im Rahmen einer Privatplatzierung Anlegern nach Anweisung des Verwaltungsrats angeboten werden;

und

b) die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, die die neuen Aktien mit der Verpflichtung zeichnet und übernimmt, sie den anderen Aktionären im Verhältnis 2:1 anzubieten ("mittelbares Bezugsrecht"). Der Bezugspreis wird dem Ausgabebetrag entsprechen. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien können durch die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG im Rahmen einer Privatplatzierung Anlegern nach Anweisung des Verwaltungsrats angeboten werden.

Die Bezugsfrist der Aktionäre wird zwei Wochen betragen.

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE

Kontakt: Fragen zur Mitteilung an: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE Florian Weber Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf 0211-13861-0, fweber@schnigge.de

03.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE

Berliner Allee 10 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49-(0)211-1386-10 Fax: +49-(0)211-3263-28 E-Mail: contact@schnigge.de Internet: www.schnigge.de ISIN: DE000A0EKK20 WKN: A0EKK2

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

533911 03.01.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0EKK20

AXC0133 2017-01-03/16:15