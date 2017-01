Die berühmte Sängerin und Mode-Ikone kooperiert mit weltbekannter Beautymarke

Revlon gab heute bekannt, dass auch die international bekannte Sängerin und Mode-Ikone Gwen Stefani künftig für Revlon als Global Brand Ambassador tätig sein wird. Gwen Stefani ist neben ihrer Karriere als Sängerin, in der sie bereits drei Mal mit dem Grammy Award ausgezeichnet wurde, auch als Songwriterin, Modedesignerin und Unternehmerin bekannt. Sie repräsentiert die wegweisende Beautymarke ab sofort bei ihren weltweiten Kampagnen und präsentiert dabei "Choose Love™", die Werbemessage des Unternehmens. Gwen Stefani inspiriert viele Menschen, indem sie sie offen an ihrer eigenen Liebesgeschichte und an der Bedeutung der Liebe in ihrem Leben teilhaben lässt. Sie hat großen Einfluss auf Stil und Schönheitstrends und begeistert sich für Kosmetik - jetzt auch für Revlon. In den sozialen Medien fasziniert sie mehr als 15 Millionen Fans und Follower.

Revlon Global Brand Ambassador Gwen Stefani on the set of her upcoming campaign for the global beauty brand. (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns enorm, dass Revlon künftig von Gwen Stefani als Global Brand Ambassador repräsentiert werden wird", so Fabian Garcia, President und CEO von Revlon. "Gwen ist eine moderne Ikone: eine mit dem Grammy ausgezeichnete Künstlerin, Trendsetterin, Unternehmerin und liebevolle Mutter. Die Vielseitigkeit ihrer Erfolge steht für ihre Message des weiblichen Erfolgs, die Fans aller Altersstufen stark anspricht."

Gwen Stefani wurde in Fullerton im US-Bundesstaat Kalifornien geboren und wuchs von Kindheit an mit Musik auf. Ihre Musikerkarriere startete sie im Jahr 1986 mit der Band "No Doubt". Dem folgte eine von mehreren Platinalben gekrönte Solokarriere, deren bisheriger Höhepunkt die Veröffentlichung ihres neuen Albums "This Is What the Truth Feels Like" im Jahr 2016 darstellte, welches den Spitzenplatz der Charts erreichte. Stefani gibt ihr musikalisches Know-how, ihre Konzerterfahrung und ihren persönlichen Stil als Coach in der US-amerikanischen Musik-Contest-Serie "The Voice" weiter, die bereits drei Mal mit einem Emmy Award ausgezeichnet wurde. Ab Februar wird sie wieder bei der 12.Staffel der Show dabei sein. Die gefeierte Musikerin ist auch eine erfolgreiche Modedesignerin und Unternehmerin, die eine Reihe von beliebten Lifestyle-Modemarken geschaffen hat. Gwen Stefani begeisterte sich schon in sehr jungen Jahren für Kosmetik. Diese Begeisterung ist bis heute ungebrochen sie ist bekannt für ihre Experimentierfreudigkeit und für ihren stilprägenden Einfluss auf die besten Schönheitstrends.

"Schon als junges Mädchen habe ich Makeup dazu genutzt, meine eigene Persönlichkeit auszudrücken", so Gwen Stefani. "Ich kann mich für Makeup wirklich begeistern damit kann man seine Individualität und Kreativität sehr gut präsentieren. Die Kooperation mit einer berühmten Beautymarke wie Revlon passt ganz hervorragend zu mir. Ich freue mich sehr, dass ich meine Begeisterung für Kosmetik künftig auch als Global Brand Ambassador für Revlon teilen kann."

Eine der ersten Aufgaben von Stefani als Global Brand Ambassador wird die Präsentation der Revlon-Kampagne "CHOOSE LOVE™" sein. Diese wird ab Ende Januar 2017 in Rundfunk und Fernsehen sowie in digitalen und sozialen Medien gestartet.

"Die Liebe ist für mich eine Muse, wenn ich Songs schreibe", so Gwen Stefani. "Die Revlon-Message ,CHOOSE LOVE™' ist sehr wichtig, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Revlon, bei der ich diese so positive Message der Liebe verbreiten darf."

Als neuester Global Brand Ambassador von Revlon wird Gwen Stefani bei globalen Multimediakampagnen in allen Medien präsent sein, darunter in digitalen Medien, in Einzelhandelsgeschäften und auch in sozialen Medien. Ihr erstes Beauty-Visual ging am 2. Januaran den Start. Im Laufe des Jahres 2017 werden ihre Kampagnen weltweit gestartet werden.

Weitere Informationen über Revlon und einen Blick hinter die Kulissen der Kampagnen von Gwen Stefani in den kommenden Monaten finden Sie unter www.Revlon.com. Folgen Sie @Revlon auch auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und RevlonSnaps auf Snapchat.

