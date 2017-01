Erstklassiges Arbeits- und Spielerlebnis mit neuester ThinkPad X1-Familie und Miix 720 Detachable

Neue Gaming-Submarke Lenovo Legion und zwei Laptops: Lenovo Legion Y720 Laptop und Lenovo Legion Y520 Laptop

Intelligenter leben mit dem Lenovo Smart Assistant mit Amazon® Alexa®, Lenovo Smart Storage und Lenovo 500 Multimedia Controller

Außergewöhnliche AR/VR-Erlebnisse auf dem Smartphone mit den Lenovo Phab 2 Pro Apps

Lenovo™ (SEHK:0992) (Pink Sheets:LNVGY) präsentierte heute zum Auftakt der Consumer Electronics Show 2017 ein komplettes Angebot aufregender Produkte, um zu zeigen, wie Differenz die Innovationskraft fördert ("Different Innovates Better"). Die Verbraucher von heute wünschen sich maßgeschneiderte Geräte für ihre Ansprüche, die zu ihren Nutzungsgewohnheiten passen, ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Die Bekanntmachung von heute unterstreicht das anhaltende Bekenntnis von Lenovo zu Innovation aus Sicht jedes Einzelnen und des individuellen Lebensanspruchs.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170103006272/de/

"Mit unserem Innovationsansatz entwickeln wir uns ständig weiter und verstehen, wie Technologie jede Person, jedes Unternehmen und jedes Heim prägt", sagte Gianfranco Lanci, President und Chief Operating Officer, Lenovo. "Wir hören unseren Kunden zu und werden nie aufhören, bessere Erlebnisse zu schaffen, ob PCs für die Arbeit, Spiel oder Gaming, AR/VR-Innovation der nächsten Generation oder im intelligenteren Heim."

Verschmelzung von Arbeit und Unterhaltung

Ein erstklassiges PC-Erlebnis mit der ThinkPad-X1-Familie

Die ThinkPad-X1-Produkte der nächsten Generation stehen für kompromisslose Innovation und widmen sich den Anforderungen des sich wandelnden Konsumenten, bei dem die Grenzen zwischen der PC-Nutzung für berufliche und private Zwecke miteinander verschmelzen. Durch Feedback, Einblicke und Erfahrungen von Verbrauchern kann Lenovo wirklich nachvollziehen, was für die Benutzer am wichtigsten ist, und auf diese Wünsche mit seinen Produkten eingehen.

Das ThinkPad X1 Carbon 2017, verfügbar im klassischen ThinkPad-Schwarz und jetzt auch in Silber, ist das leichteste 14-Zoll-Business-Notebook1; es wiegt nur 2,5 Pfund und bringt ein 14 Zoll großes IPS-Display in einem neuen, schlanken Formfaktor von 13 Zoll unter. Mit bis zu 15 Stunden* Akkulaufzeit für längere Zeiten der Abwesenheit, wurde das X1 Carbon umgestaltet und bietet Thunderbolt™-3-Anschlüsse, äußerst schnelles LTE-A Wireless WAN und WIFI-CERTIFIED-WiGig™-Optionen mit überragender Leistung und Konnektivität. Erweiterte Sicherheitsfunktionen bieten guten Schutz vor Gefahren durch Internetkriminalität. Ein Fingerabdrucksensor mit einem eigenen Chip für die biometrische Verarbeitung hilft bei der sicheren und einfachen Anmeldung über Windows Hello mit einer neuen Infrarotkamera für die Gesichtserkennung.

Jetzt auch in Metallic-Silber erhältlich, ist das aktualisierte ThinkPad X1 Yoga perfekt flexibel und passt sich mit echter Multimodus-Funktionalität an die Anforderungen der Benutzer an. Es besticht durch brillante Farben und absolute Schwarztöne auf dem einzigen 14-Zoll-Notebook mit OLED-Bildschirm. Ein umgestalteter wiederaufladbarer Stift und die verbesserte "oben und unten"-Tastatur runden das optimale Erlebnis ab. Das ThinkPad X1 Tablet der Serie punktet erneut durch leichtes Gewicht, Modularität und gute Bedienbarkeit. Das Gerät verfügt über einzigartige Module, die eine Port-Erweiterung und bis zu fünf Stunden* zusätzliche Akkulaufzeit bieten, sowie eine integrierte Projektoroption, die den Weg von der Erstellung zur Präsentation erleichtert.

Vereinbarung beruflicher und privater Zwecke mit dem Miix 720

Das ultraschicke Miix 720 Windows® Detachable umfasst Funktionen für intelligenteres Arbeiten und kombiniert ein ultrascharfes 12-Zoll QHD+ Display und eine Präzisions-Tastur mit Touchpad mit einem Intel®-Core™-i7-Prozesser der 7. Generation und Thunderbolt™ 3, dem schnellsten derzeit verfügbaren Anschluss für einen PC.2 Für unterwegs oder das nächste Meeting lässt sich die Tastatur einfach abnehmen und das Miix 720 in ein funktionsreiches Touchscreen-Tablet verwandeln. Gepaart mit einem vielseitigen Lenovo Active Pen 2,3 ist das Miix 720 ideal für mühelose Notizen oder die Realisierung kreativer Konzepte geeignet.

Zur Entspannung kann man mit der integrierten Infrarotkamera mit Gesichtserkennung per Windows Hello™ einen Abend lang einen Episodenmarathon mit der Lieblingsserie genießen, ohne dass man sich das Kennwert merken oder erneut eingeben muss. Der um bis zu 150 Grad verstellbare Kickstand passt sich einfach an den bevorzugten Sichtwinkel an, sodass Komfort und Unterhaltung an dem Abend gesichert sind.

1Basierend auf einer Internetsuche aller herausgegebenen Produkte zum Zeitpunkt der Erstellung der Meldung

2Thunderbolt FAQs: https://thunderbolttechnology.net/tech/faq

3Lenovo Active Pen 2 wird separat verkauft und kann als Hardbundle oder Option angeboten werden, je nach Land.

Besser spielen mit Lenovo Legion

Lenovo hat kontinuierlich eine Spieler-Community aufgebaut, die dem Unternehmen besser zu verstehen hilft, welche Funktionen die Spieler am meisten schätzen. Um den sich wandelnden Bedürfnissen der Gaming-Community zu entsprechen, führen wir die neue Gaming-Submarke Lenovo Legion ein und bieten unseren Kunden so die Produkte, das Community-Engagement und das immersive Erlebnis, das ihre Leidenschaft für PC-Spiele antreibt. Im Rahmen der neuen Marke Lenovo Legion präsentieren wir unsere ersten Angebote, die das moderne Spieleerlebnis verkörpern: die neuen Laptops Lenovo Legion Y720 und Lenovo Legion Y520.

Als zwei leistungsstarke Gaming-Laptops für Mainstream- und enthusiastische Spieler bieten Lenovo Legion Y720 und Y520 den Spielern hochmoderne Technologie, damit sie vollständig in das Spiel eintauchen können. Die neuen PCs ermöglichen in jeder Hinsicht ein tolleres Spieleerlebnis Verstärkung von VR durch die neueste NVIDIA®-Grafik, besserer Sound mit Dolby Atmos® und erhöhte Leistung mit dem aktuellen Prozessor Intel® Core™ i7 der 7. Generation. Die neue Gaming-Reihe von Lenovo reagiert auf den Wunsch unserer Gaming-Community nach einem erstklassigen Gaming-Erlebnis mit PC-Premiumprodukten der nächsten Generation, inspiriert durch die Bedürfnisse der Spieler.

Differenz ermöglicht ein intelligenteres vernetztes Heimerlebnis

Intelligente Technologien zugänglich machen

Mehr Haushalten großartige, intelligente Heimerlebnisse zu bieten und die Technologien zugänglicher zu machen, ist eines unserer großen Ziele in der vernetzten Welt. Nach der Durchführung einer Reihe von Studien zu den Hauptanliegen und Bedürfnissen der Verbraucher hat Lenovo den Lenovo Smart Assistant entwickelt, einen neuen massenkompatiblen digitalen persönlichen Assistenten mit dem cloudbasierten Sprachdienst Amazon Alexa. Der in Zusammenarbeit mit Amazon entwickelte, elegant gestaltete Lenovo Smart Assistant erkennt die Sprachbefehle der Benutzer, um Websuchen durchzuführen, Musik abzuspielen, Listen zu erstellen, Kalendererinnerungen zu ermöglichen und vieles mehr. Und weil das Gehirn von Alexa in der Cloud beheimatet ist, wird sie immer intelligenter. Mit dem Lenovo Smart Assistant kann man zudem intelligente Lenovo-Heimgeräte sowie zahlreiche bestehende Produkte von Drittanbietern betreiben, um die Möglichkeiten für die Benutzer zu erweitern.

Lenovo Smart Storage, der unsere etablierten Angebote für das intelligente Heim abrundet, ist eine sichere digitale Speicherlösung mit einer enormen Kapazität von 6TB1, Dual-Band für drahtlosen Zugang und Möglichkeit der gleichzeitigen Synchronisation mehrerer Geräte. Auf Sicherheit und P2P (Peer-to-Peer)-Zugriff auf gespeicherte Medien wie Fotos, Musik und Dokumente ausgelegt, bietet Lenovo Smart Storage den Benutzern eine schnelle Kontrolle von Daten und Dateien. Die integrierte Gesichtserkennungssoftware kann eine gesamte Fotobibliothek basierend auf Gesichtern mit hoher Präzision organisieren.

Kontrolle mit dem Lenovo 500 Multimedia Controller übernehmen

Im Zuge der explosionsartigen Zunahme internetfähiger intelligenter Fernseher haben wir den Lenovo 500 Multimedia Controller entwickelt, eine kabellose Kombination von Tastatur und Maus nach dem neuesten Stand der Technik, die in die Handfläche passt und nicht nur die Art und Weise erheblich verbessert, wie Heimbesitzer sich mit ihren PCs, dem Web und Displays vernetzen, sondern auch die Vorstellung neu definiert, wie ein kompaktes Human Interface Device (HID) aussehen, sich anfühlen und funktionieren sollte. Der Tastaturbereich verdoppelt sich zu einem durch Gesten von Windows 10 unterstützten kapazitivem Touchpad mit Multitouch - Benutzer können also wie bei einer normalen Tastatur mit ihren Daumen tippen oder ihre Finger über die Oberfläche gleiten lassen, wie bei einem Touchpad.

1Die tatsächlich verfügbare Kapazität ist geringer und variiert aufgrund zahlreicher Faktoren, darunter Formatierung, Partitionierung und Betriebssystem usw., die einen Teil der Kapazität in Anspruch nehmen. Die verfügbare Kapazität kann sich bei Softwareaktualisierungen verändern.

Außergewöhnliche AR/VR-Erlebnisse mit Phab 2 Pro Apps

Das weltweit erste Tango™-fähige Smartphone Lenovo Phab 2 Pro ist jetzt online und im Handel erhältlich und erschließt einzigartige mobile AR-Erlebnisse für Smartphonenutzer rund um den Globus. Als an Verbraucher gerichtetes Smartphone für alle Tango-App-Entwickler bietet Lenovo Phab 2 Pro das optimale Tango-Erlebnis für viele neue Apps. Um Tango zu ermöglichen, ist das Lenovo Phab 2 Pro mit einer Reihe von Sensoren ausgerüstet, die 250.000 Messungen pro Sekunde erfassen, Informationen durch Bewegungsverfolgung verarbeiten, die Umgebung kennenlernen und Tiefen erkennen. Die Apps, die diese Technologie verwenden, erschließen nun eine Reihe neuer AR- und VR-Erlebnisse in den Bereichen Einkaufen, Spiele, Inneneinrichtung und Bildung. Dazu zählen Apps wie iStaging, Matterport und Hot Wheels Track Builder. Die eigene Inneneinrichtung gestalten und abbilden, sich selbst mit Hologrammen filmen oder das Heim in einen virtuellen Spielplatz verwandeln mehr über die neuen App-Erlebnisse mit Tango erfahren Sie hier.

Lenovo bietet Versionen für Android und Chrome; 2016 wurden das Lenovo Yoga Book und Lenovo Phab 2 Pro erfolgreich eingeführt. Lenovo wird weiterhin einen Fokus auf Produkte wie Yoga Book, Chromebooks und Tango-Technologie bei AR-/VR-Geräten setzen.

Preise und Verfügbarkeit1

Klicken Sie auf die nachstehend aufgeführten Produkte. Es erscheinen detaillierte Blog-Posts, in denen Sie mehr über die Produkte erfahren. Alle Produkte von Lenovo sind verfügbar unter www.lenovo.com

ThinkPad X1 Carbon, ab 1.349 US-Dollar, erhältlich ab Februar 2017.

ThinkPad X1 Yoga, ab 1.499 US-Dollar, erhältlich ab Februar 2017.

ThinkPad X1 Tablet, ab 949 US-Dollar, erhältlich ab März 2017.

Miix 720 (einschließlich Tastatur), ab 999,99 US-Dollar, verfügbar ab April 2017 in den Farben Champagne und Iron Gray.

Lenovo Active Pen 2, ab 59,99 US-Dollar, erhältlich ab Februar 2017.

Lenovo Legion Y720 Laptop, ab 1.399,99 US-Dollar, erhältlich ab April 2017.

Lenovo Legion Y520 Laptop, ab 899,99 US-Dollar, erhältlich ab Februar 2017.

Lenovo Smart Assistant, ab 129,99 US-Dollar, wird ab Mai 2017 in den Farben Hellgrau, Grün und Orange angeboten. Die Lenovo Smart Assistant Harman Kardon® Edition ist ab 179,99 US-Dollar ab Mai 2017 erhältlich.

Lenovo Smart Storage, ab 139,99 US-Dollar, erhältlich ab Mai 2017.

Lenovo 500 Multimedia Controller, ab 54,99 US-Dollar, erhältlich ab März 2017.

Lenovo Phab 2 Pro ist ab sofort erhältlich unter: http://shop.lenovo.com/us/en/tango/

Die vollständigen Produktspezifikationen finden Sie unter http://bit.ly/2i2VeQ3.

Das komplette CES 2017 Press Kit ist abrufbar unter http://news.lenovo.com/presskits/ces2017.htm.

Sehen Sie, wie Kundeneinblicke die jüngsten Innovationen von Lenovo auf der CES 2017 inspiriert haben: https://www.youtube.com/watch?v=EIoPzpwS4uM.

Entdecken Sie mehr unter www.lenovo.com/ces.

Um sich über die aktuellen CES-Nachrichten von Lenovo zu informieren, folgen Sie LenovoCES und LenovoPress auf Twitter, Facebook und Instagram.

1Die Farboptionen werden nach Land variieren und können sich ohne Vorankündigung ändern. Die Preise enthalten keine Steuern, Versandkosten oder Optionen und können sich ohne Vorankündigung ändern; es gelten weitere allgemeine Geschäftsbedingungen. Händlerpreise können abweichen. Die Verfügbarkeitsdaten können je nach Land variieren und die Produkte sind möglicherweise nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Alle Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote, Funktionen und Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globaler Fortune-500-Konzern mit einem Jahresumsatz von 45 Milliarden US-Dollar und einer der Marktführer bei innovativen Technologien für Verbraucher, Gewerbeorganisationen und Unternehmen. Unser Portfolio an hochwertigen und sicheren Produkten und Dienstleistungen umfasst PCs (darunter die legendäre Marke Think und die multimodalen YOGA-Modelle), Workstations, Server, Datenspeicher, Smart TVs und eine Reihe von Produkten aus dem mobilen Bereich wie Smartphones (einschließlich der Marke Moto), Tablets und Apps. Verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, folgen Sie uns auf Facebook oder Twitter (@Lenovo) oder besuchen Sie uns unter www.lenovo.com.

LENOVO ist eine Marke von Lenovo. WINDOWS und WINDOWS HELLO sind Marken der Microsoft Corporation. Intel, Intel Core und Thunderbolt sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. DOLBY ATMOS ist eine Marke der Dolby Laboratories Licensing Corporation. AMAZON und ALEXA sind Marken von Amazon Technologies, Inc. HARMAN KARDON ist eine Marke von Harman International Industries, Inc. NVIDIA ist eine Marke der NVIDIA Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. ©2016, Lenovo Group Limited.

Akku-Disclaimer

Alle Batterielaufzeiten sind Richtwerte. Die tatsächliche Akkuleistung wird abweichen und hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter Nutzungsverhalten, ausgewählte Funktionen, Geräteeinstellungen, Alter des Akkus und Betriebstemperatur.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170103006272/de/

Contacts:

Lenovo

Ray Gorman, 919-257-6325

rgorman@lenovo.com