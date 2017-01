KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Stromkonzern EnBW setzt beim forcierten Ausbau der Windenergie trotz der angespannten politischen Lage weiter auf die Türkei. "Die Potenziale bezüglich der erneuerbaren Energien sind unverändert groß", sagte eine EnBW-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Es gebe keinerlei Beeinträchtigungen für laufende oder im Bau befindliche Projekte. Zugleich betonte sie: "Wir beobachten die politische Situation in der Türkei aufmerksam." Deutschlands drittgrößter Stromkonzern hat bislang "einen Betrag in unterer dreistelliger Millionenhöhe" in das Türkeigeschäft investiert./skf/DP/stk

