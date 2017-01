Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRAND CITY - Spätestens bis zum Jahresende will die aus Berlin heraus tätige Grand City Properties den MDAX geentert haben. Der bundesweite Wohnungsvermieter gehört mit einer Marktkapitalisierung von knapp 2,7 Milliarden Euro zu den schwersten Werten im Entry Standard, wo das Unternehmen bislang gelistet ist. Künftig werde Grand City aber "merklich langsamer wachsen", sagte Vorstandschef Christian Windfuhr. (Börsen-Zeitung S. 9)

CRX MARKETS - Das Fintech CRX Markets will Banken Factoring-Geschäft abspenstig machen. Vorstandschef Moritz von der Linden ist überzeugt, neue große Kunden zu gewinnen. "Wir bieten ein klassisches Money-Market-Produkt", sagte er in einem Interview. Er will Effizienz in der Lieferantenfinanzierung schaffen. (Börsen-Zeitung S. 2)

WOOLRICH - Der in den höheren Preisregionen angesiedelte Outdoor-Spezialist Woolrich hat große Pläne auf dem deutschen Markt. Die deutschen Konsumenten sollen mit mehr eigenen Woolrich-Geschäften, einem Netz von Partnerschaften und neuen Produkten angelockt werden. Das kündigte der neue Chef von Woolrich International, Paolo Corinaldesi, in einem Gespräch mit der Welt an. (Welt S. 10)

January 04, 2017

