6% mit Protect Multi Fashion-Anleihe auf LVMH, Inditex und Hugo Boss

Die Aktienkurse des spanischen Textilherstellers Inditex, des deutschen Modekonzerns und des französischen Luxusartikelherstellers LVM entwickelten sich in den vergangenen 12 Monaten ziemlich unterschiedlich. Während mit der LVMH-Aktie im genannten Zeitraum ein Kursgewinn von 30 Prozent und mit der Inditex-Aktie ein Gewinn von 6 Prozent zu erzielen war, müssen sich Anleger, die vor einem Jahr in die Hugo Boss-Aktie investiert haben, mit einem Wertverlust von 20 Prozent abfinden. Zur Jahresmitte lag der Kursverlust sogar im Bereich von 35 Prozent.

Hätte man allerdings genau vor einem Jahr in eine Anleihe, wie die derzeit zum Erwerb angebotene 6,00% Erste Group-Protect Fashion-Anleihe investiert, dann hätten Anleger die Maximalrendite erzielt, da keiner der drei Aktienkurs die Barriere berührt oder unterschritten hätte.

6,00% Zinsen und 45% Sicherheitspuffer

Die am 27.1.17 an den jeweiligen Heimatbörsen ermittelten Schlusskurse der Inditex-, der LVMH- und der Hugo Boss-Aktie werden als Ausübungspreise für die Multi Protect Fashion-Anleihe fixiert. Bei 55 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (27.1.17 bis 23.1.18) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und wo die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am 30.1.18 einen Zinskupon in Höhe von 6,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn alle drei Aktien während des gesamten Beobachtungszeitraumes auf täglicher Schlusskursbasis oberhalb der jeweiligen Barriere gehandelt werden, dann wird die Anleihe am 30.1.18 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Auch dann, wenn alle drei Aktienkurse nach der Barriereberührung einer Aktie am Bewertungstag, dem 23.1.18, wieder oberhalb der Ausübungspreise notieren, wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktie(n) nach der Barriereberührung im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Erste Group-6,00% Protect Multi Fashion-Anleihe 2017-2018, fällig am 30.1.18, ISIN: AT0000A1QCB8, kann derzeit ab einem Mindestanlagevolumen von 3.000 Euro mit 100 Prozent erworben werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Protect Multi Fashion-Anleihe wird in einem Jahr einen Bruttoertrag von 6,00 Prozent ermöglichen, wenn keiner der drei Aktienkurse während des gesamten Bobachtungszeitraumes 45 Prozent seines am 27.1.17 festgestellten Schlusskurses verliert.

Quelle: zertifikatereport.de