FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WTEC XETR DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.100 EUR

M4I XETR US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.212 EUR

WTED XETR DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.221 EUR

WTEE XETR DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.152 EUR

WTEI XETR DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.317 EUR

WTES XETR DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.112 EUR

WTEU XETR DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.119 EUR

WTEA XETR DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.257 EUR

WTDH XETR DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.022 EUR

WTDX XETR DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.122 EUR

6GI XETR IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.149 EUR