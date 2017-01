TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte lässt sich an den ostasiatischen Börsen keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während die Aktienkurse in Tokio nach der langen Feiertagspause - am Montag und Dienstag fand dort wegen Neujahr kein Handel statt - einiges aufzuholen haben, werden andernorts schon wieder Gewinne mitgenommen.

Der Nikkei-225-Index steigt um 2,5 Prozent auf 19.584 Punkte. Die Tokioter Börse profitiert von dem Anstieg des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan, der im Dezember 2016 den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht hatte. Am Montag und Dienstag hatten schon Einkaufsmanagerindizes aus China, Europa und den USA überzeugt. Die Marktteilnehmer reagierten auf die guten Nachrichten zur Weltwirtschaft, sagt Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Die Aussichten für die Wirtschaft seien gut, und in den USA sowie in Europa nehme die Inflation wieder Fahrt auf.

In Sydney notiert der S&P/ASX-200 kaum verändert. Der Index hatte am Dienstag allerdings ein deutliches Plus verbucht. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sinkt um 0,1 Prozent. In Schanghai geht es dagegen mit den Kursen im Schnitt um 0,6 Prozent nach oben.

Dollar kommt von Hochs zurück - Ölpreis erholt sich

Am Devisenmarkt kommt der Dollar wieder von seinen Hochs zurück, die er am Vortag erreicht hatte. Erwartungen eines steileren Zinspfads hatten den Dollar nach oben getrieben. Sollte der neue US-Präsident Donald Trump sein versprochenes Konjunkturpaket verwirklichen, dürfte das die Inflation anheizen, befürchten Marktteilnehmer. In diesem Fall wäre die US-Notenbank gezwungen, die Zinsen rascher anzuheben als geplant.

Am Mittwochmorgen pendelt der Euro um 1,04 Dollar. Am Dienstag kostete die Gemeinschaftswährung zeitweise nur 1,0340 Dollar. Zur japanischen Währung behauptet sich der Greenback aber oberhalb von 118 Yen. Am Vortag hatte er um die gleiche Zeit 117,35 Yen gekostet, im Tageshoch aber 118,61 Yen.

Nachdem der Dollar sich von seinen Hochs verabschiedet hat, erholen sich am Mittwoch im asiatisch dominierten Handel die Ölpreise. Sie waren aufgrund des starken Dollar am Dienstag stark unter Druck geraten. Dazu gesellten sich Zweifel daran, dass die angekündigten Förderdrosselungen, auf die sich Mitglieder und Nicht-Mitglieder der Opec Ende vergangenen Jahres verständigt hatten, in die Tat umgesetzt würden. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um 0,5 Prozent auf 55,85 Dollar.

Die Aufwertung des Dollar zum Yen verhilft Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen zu Kursgewinnen. Im Automobilsektor gewinnen Honda 4,2 Prozent und Toyota 3 Prozent.

Im Zuge der Ölpreiserholung verzeichnen die Aktien der Branche Gewinne: In Tokio geht es für Japan Petroleum Exploration um 4,2 und für Inpex um 2,1 Prozent nach oben. Die australischen Oil Search steigen um 1,4 Prozent. In Hongkong verteuern sich China Shenhua um 4,2 Prozent.

Unter den Einzelwerten in Tokio fällt die Aktie von Renesas mit einem Plus von 12,5 Prozent auf. Händler verweisen auf einen Medienbericht, laut dem das Unternehmen einen Prototypen für ein selbstfahrendes Auto entwickelt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.736,40 +0,06% +0,65% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.584,26 +2,46% +2,46% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.153,22 +0,55% +1,60% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.137,37 -0,06% 0% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.920,96 +0,76% +1,40% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.643,46 +0,48% +0,11% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0406 -0,0% 1,0409 1,0432 -1,1% EUR/JPY 122,88 +0,3% 122,50 123,08 -0,0% EUR/GBP 0,8497 -0,1% 0,8506 0,8494 -0,3% GBP/USD 1,2245 +0,1% 1,2238 1,2282 -0,8% USD/JPY 118,08 +0,4% 117,65 117,98 +1,0% USD/KRW 1206,94 +0,0% 1206,90 1205,00 -0,0% USD/CNY 6,9610 +0,2% 6,9610 6,9554 +0,2% USD/CNH 6,9412 -0,3% 6,9629 6,9695 -0,5% USD/HKD 7,7558 -0,0% 7,7565 7,7566 +0,0% AUD/USD 0,7235 +0,2% 0,7221 0,7213 +0,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,70 52,33 +0,7% 0,37 -1,9% Brent/ICE 55,85 55,47 +0,7% 0,00 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.161,15 1.158,95 +0,2% +2,20 +0,8% Silber (Spot) 16,39 16,31 +0,5% +0,08 +2,9% Platin (Spot) 930,65 939,50 -0,9% -8,85 +3,0% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,5% +0,01 -0,1% ===

