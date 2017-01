DAX - Nur eine kleine Konsolidierung (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Der DAX startete zwar gestern mit Gewinnen in den vorbörslichen Handel, drehte aber mit Start des Handels an den Börsen nach unten und konsolidierte den Tag über. Im späten Handel attackierte der Index sogar die Unterstützung bei 11.565 Punkten. Zwar notierte er kurzzeitig darunter, konnte sie aber doch noch halten. Das Kaufsignal, das am Montag mit dem Ausbruch über 11.480 Punkte entstanden ist, ist nach wie vor gültig. Charttechnischer Ausblick (Stand 8.25 Uhr) Der DAX könnte bereits heute wieder seine Rally fortsetzen. Das nächste größere Ziel liegt bei 11.802 Punkten. Dieses Ziel könnte er im Laufe...

