Gestern am dritten Tag des Neuen Jahres kam der Primärmarkt bereits voll in Schwung. Ein besonders hohes Primärmarktaufkommen zeigte sich auf der Seite der Financials. Alleine drei Covered Bond (CB) Emissionen umfassten ein Gesamtvolumen von EUR 4 Mrd. (CaixaBank EUR 1,5 Mrd., 10J, MS+60BP; LBBW EUR 1 Mrd., 7J, MS+10BP; Caffil EUR 1,5 Mrd., 10J, MS+8BP) und weckten trotz des hohen Gesamtvolumens ausreichend Investoreninteresse. Mit der ABN Amro kündigt bereits der nächste Emittent eine geplante 15J CB Emission an. Die Commerzbank plant eine Aufstockung (Tap), im Volumen von EUR 500 Mio., auf einen 2023 fälligen Hypothekenpfandbrief (DE000CZ40LS3). Die BNP Paribas preiste eine EUR 1 Mrd. Tier3 (Senior non-preferred) Anleihe mit Laufzeit 6J bei MS+92 BP. Weitere Emissionsankündigungen...

