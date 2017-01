Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg, befindet sich weiter im Long-Modus. Der Titel steigt nach der soliden Bodenbildung um 60,00 Euro weiter an und erreichte am Vortag bereits 64,00 Euro. Aufgrund der heiklen Gesamtmarktlage, sollte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...