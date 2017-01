Die Aktie des IT-Dienstleisters RIB Software AG konnte gestern deutlich zulegen. Auslöser für die gestiegene Kauflaune war ein Interview des Vorstandschefs Thomas Wolf in der "Börsen-Zeitung". So strebt das Unternehmen eine Verzehnfachung des Umsatzes an, der Markt für Bausoftware soll in den kommenden Jahren weiter anwachsen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...