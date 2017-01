Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG



Klagenfurt (pta005/04.01.2017/10:18) - Gemäß § 93 Abs. 2 BörseG gibt die SW

Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG bekannt, dass sie am 3.1.2017 von DI Dr.

Bernd Wolschner gemäß § 91 BörseG folgende Informationen über den Erwerb

von Aktien erhalten hat und dieser somit die Anteilsschwelle von 5 % (fünf vH)

an der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG überschritten hat.



Emittent: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG

Aktionär: DI Dr. Bernd Wolschner

Datum der Schwellenberührung:

Kaufdatum: 2.1.2017

Valutadatum: 4.1.2017

Bestand per 3.1.2017: 33.001 Aktien > 5 vH



Aussender: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG

Adresse: Bahnstraße 87-93, 9021 Klagenfurt

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. (FH) Nicolette Szalachy

Tel.: +43 664 808 69 145

E-Mail: nicolette.szalachy@ketchum-publico.at

Website: www.sw-umwelttechnik.com



ISIN(s): AT0000808209 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



