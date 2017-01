Canadian Solar Inc. (Guelph, Ontario, Kanada) berichtete am 03.01.2017, dass sein Tochterunternehmen CSI New Energy Holding Co., Ltd. den Verkauf von zwei Photovoltaik-Kraftwerken in der chinesischen Provinz Jiangsu an die zur Shenzhen Energy Group gehörende Shenzhen Energy Nanjing Holding Co., Ltd. abgeschlossen habe. Der Kaufpreis betrug 32,2 Millionen US-Dollar.

