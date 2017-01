Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Vilbel (pta010/04.01.2017/11:00) - Der Vorstand der Gesellschaft hat heute

Kenntnis davon erlangt, dass das Amtsgericht Köln am 3. Januar 2017 beschlossen

hat (Az. 75 IN 321/14), das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Youbisheng

Green Paper AG zum 3. Januar 2017, 15:22 Uhr zu eröffnen. Zum Insolvenzverwalter

ist Herrn Rechtsanwalt Dr. Christoph Niering, Sachsenring 69, 50677 Köln,

ernannt worden.



Nach Kenntnis der Gesellschaft ist geplant, dass der Insolvenzverwalter einen

Insolvenzplan beim Insolvenzgericht einreichen wird. Auf die Ad-hoc Mitteilungen

der Gesellschaft vom 19. August 2015 und vom 6. Juli 2016 wird hingewiesen und

Bezug genommen. Im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens soll eine weitere

Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Der Insolvenzplan soll zeitnah eingereicht

werden und möglichst bald wirksam werden. Interessierte Aktionäre und Gläubiger

werden gebeten, sich wegen der Einzelheiten des Insolvenzplans an den

Insolvenzverwalter zu wenden. Nach dem gegenwärtigen Entwurf des Insolvenzplans

wird ein fester Betrag den Insolvenzgläubigern der Gesellschaft zur (teilweisen)

Befriedigung ihrer Forderungen festgelegt werden. Dieser Betrag wird sich

voraussichtlich auf mehr als 5.000 Euro belaufen, weil bei der Durchführung der

von der Hauptversammlung am 7. September 2016 beschlossenen und am 13. Dezember

2016 im Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung der Gesellschaft Aktien

mit einem Ausgabebetrag von rund 295 TEuro gezeichnet wurden. Eine genauere

Bezifferung des für die Insolvenzgläubiger zur Verfügung stehenden Betrages kann

gegenwärtig noch nicht mitgeteilt werden. Dieser ist dem Insolvenzplan zu

entnehmen. Ferner teilen wir mit, dass nach dem gegenwärtigen Entwurf des

Insolvenzplans, die Beteiligung an der unmittelbaren Tochtergesellschaft in Hong

Kong, die Gui Xiang Industry Co. Ltd., zu verwerten sein wird. Ein etwaiger

Verwertungserlös soll nach dem gegenwärtigen Entwurf des Insolvenzplans nach

Abzug von Kosten zunächst an die Insolvenzgläubiger, und soweit diese

vollständig befriedigt werden konnten, danach an die Inhaber der Stückaktien mit

der gegenwärtigen ISIN DE000A2BPG14 ausgekehrt werden. Im Fall der

Veräußerung dieser Aktien wird der Anspruch auf Ausschüttung des

Verwertungserlöses je Aktie mitübertragen. Dies bedeutet, dass nur derjenige am

Verwertungserlös partizipiert, der zum Zeitpunkt der tatsächlichen (etwaigen)

Auszahlung des Verwertungserlöses Inhaber von Aktien der Youbisheng Green Paper

AG sein wird, die sich auf das gegenwärtige Grundkapital der Gesellschaft in

Höhe von 295.971,00 Euro beziehen. Diese Inhaberaktien werden gegenwärtig unter

der ISIN DE000A2BPG14 gehandelt. Der Zeitpunkt der Auszahlung eines etwaigen

Verwertungserlöses und dessen Höhe sind ungewiss.



Aussender: Youbisheng Green Paper AG

Adresse: Frankfurter Straße 14b, 61118 Bad Vilbel

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Dipl.-Kfm. Rolf Birkert

Tel.: +49 6221 64924-0

E-Mail: ir@youbisheng-greenpaper.de

Website: www.youbisheng-greenpaper.de



ISIN(s): DE000A2BPG14 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr

in Berlin



