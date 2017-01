DAX - Überkaufte Lage wird abgebaut

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® deutet in den vergangenen 24 Stunden die avisierte Korrekturbewegung an, es gibt bislang jedoch noch keinerlei wirklichen Abwärtsdruck. Nach einer guten Eröffnung gab der Index am Vormittag nach, kann sich jedoch oberhalb von 11.550 Punkten wieder stabilisieren.

Bislang kam noch kein nennenswertes Verkaufsinteresse auf, es wurde lediglich die überkaufte Situation (RSI) abgebaut. Oberhalb von 11.550 Punkte muss daher durchaus noch einmal ein Test des bisherigen Wochenhochs im Bereich 11.620/30 Punkte eingeplant werden, bevor dann aber eine größere Korrektur einsetzen dürfte. Im Minimum bleibt nach wie vor ein Re-Test des Ausbruchslevels bei 11.485 Punkten zu erwarten, potenziell deutlich tiefer. Ein Rücksetzer per Stundenschlusskurs unter 11.550 wäre ein prozyklisch bärisches Signal. Am Abend stehen die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings auf der Agenda. Dies könnte im nachbörslichen Handel noch einmal für Impulse sorgen.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.12.2016 bis 04.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

