Die Patrizia Immobilien AG hat ein Bürogebäude an einer der gefragtesten Adressen in Deutschland übernommen. In Kürze sollen Privatanleger über einen Immobilienfonds in das Objekt in München-Schwabing investieren können.Seit dem letzten Jahr ist die Immobiliengesellschaft Patrizia auch als Fondsinitiator aktiv. Aktuell stehen drei Beteiligungen zur Auswahl, ein Fonds wurde bereits platziert. Nun hat die Patrizia Immobilien AG für einen weiteren Immobilienfonds ein Bürogebäude im Münchener Stadtteil Schwabing erworben. Das Objekt befindet sich in zentraler Lage innerhalb des mittleren Rings und verfügt über rund 10.000 Quadratmeter vermietbarer Fläche. Langfristiger Mieter ist eine renommierte Gesamtschule, die Bavarian International School. Diese wird 20 Jahre lang rund 8.000 Quadratmeter nutzen und 96 Prozent der geplanten Mieteinnahmen generieren, die verbleibende Fläche von rund 2.000 Quadratmetern ist noch für fünf Jahre an den Mineralölkonzern BP vermietet. Das Bürogebäude wurde in den 1970er Jahren erbaut und 2015 kernsaniert.

