Das japanische Analysehaus Nomura hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Analyst Jeffrey Kvaal reduzierte seine Absatzprognose für das Smartphone-Modell iPhone 7 Plus im ersten Halbjahr 2017. An seiner Einschätzung, dass der Markt den iPhone-8-Produktzyklus unterschätze, halte er jedoch fest, schrieb der Experte in einer Studie vom Mittwoch./edh/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2017-01-04/13:23

ISIN: US0378331005