seit Mitte Oktober 2013 steckt die Aktie der Elringklinger AG in einem intakten Abwärtstrend und fiel von 35,51 Euro auf ein Verlaufstief von 12,71 Euro bis Ende 2016 zurück. Dort aber fand das Wertpapier einen vorläufigen Boden und schoss in den zurückliegenden Wochen deutlich in die Höhe - hierbei konnte sogar eine innere Trendlinie um das Kursniveau von 14,65 Euro überwunden werden, die möglicherweise Teil einer größeren Bodenbildungsformation darstellt. Doch mit einem Verlaufshoch bei 16,60 Euro im gestrigen Handel stieß das Wertpapier ebenso auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis und drehte im heutigen Handel zur Unterseite ab. Es wird an dieser Stelle ein regelkonformer Pullback zurück zum gleitenden Durchschnitt EMA 50 vermutet, sodass eine seit den Verlaufstiefs bei 15,45 Euro im Aufbau befindliche aber noch potentielle inverse SKS-Formation entstehen könnte und die rechten Schulter komplettiert werden dürfte. Risikofreudige Anleger können daher kurzfristig auf eine fallende Elringklinger-Aktie setzen und hiervon auf Sicht einiger Tage partizipieren.

Long-Chance:

Da sich zusehends fallende Kursnotierungen breit machen, wird ein direkter Short-Einstieg bis zum gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 14,83 Euro favorisiert. Spätestens an der knapp darunter liegenden inneren Trendlinie ist jedoch mit der Wiederkehr der Bullen zu rechnen, die anschließend wieder für steigende Kursnotierungen sorgen dürften. Eine entsprechende Verlustbegrenzung ist aber noch knapp oberhalb von 16,75 Euro anzusetzen, was derzeit der 200-Tage Durchschnittslinie auf Tagesbasis entspricht (Stops sind stets sehr eng zu halten). Ein direkter aber unerwarteter Kursanstieg darüber dürfte hingegen sofortiges Kurspotential bis zum Niveau von 18,70 Euro entfalten können, darüber sogar bis zur runden Marke von 20,00 Euro.

Einstieg per Market-Sell-Order: 16,28 Euro

Kursziel: 15,00 / 14,83 Euro

Stopp: > 16,75 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,47 Euro

Zeithorizont: 5 - 10 Tage

Wochenchart:



Tageschart:



Elringklinger AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 16,28 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

