Gelsenkirchen (pta016/04.01.2017/14:00) - Die Masterflex Group hat heute den

Kauf aller Anteile des Fluorpolymer-Spezialisten APT Advanced Polymer Tubing

GmbH vollzogen. Damit konnte das Closing der am 22. Dezember 2016

unterzeichneten Transaktion plangemäß durchgeführt werden. Der Kaufpreis

liegt im oberen einstelligen Mio-Euro-Bereich. Ab Januar 2017 wird APT voll

konsolidiert bei der Masterflex Group. Die Finanzierung erfolgte durch die

Akquisitionslinie des Bankenkonsortiums, welches die Masterflex Group schon seit

einigen Jahren begleitet.



Die neue Beteiligung APT ist ein ausgezeichneter Spezialist im Bereich von

High-Tech-Kunststoffen wie PTFE und weiteren voll- und teilfluorierten

Polymeren. Mit diesem Material- und Verarbeitungs-Knowhow ergänzt die Masterflex

Group ihr Produktportfolio somit um weitere hochinteressante Kunststoffe für

technisch anspruchsvolle Verbindungslösungen. Die beiden vormaligen

Gesellschafter der APT haben Geschäftsführerverträge mit entsprechender

Ausgestaltung erhalten. Die ersten gemeinsamen Projekte zur Marktbearbeitung

sollen in Kürze starten.



Der Vorstandsvorsitzende der Masterflex Group, Dr. Andreas Bastin, sagt: "Dank

der guten Vorbereitungen konnten wir die Transaktion plangemäß vollenden.

Wir freuen uns sehr über unsere neue Tochter der Masterflex Group, die uns bei

unseren Anspruch - durch Internationalisierung und Innovation zu wachsen - zu

einem größeren Sprung nach vorne verhilft. Nun gilt es in den nächsten

Schritten, neue Marktpotenziale zu heben; mittelfristig lassen sich sicher auch

Synergieeffekte erzielen."



Die Masterflex Group ist der börsennotierte Spezialist für die Entwicklung und

Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit jetzt dreizehn

operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group

nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung und

die Innovation.



Aussender: Masterflex SE

Adresse: Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Dr. Annette Littmann

Tel.: +49 209 97077-0

E-Mail: a.littmann@masterflexgroup.com

Website: www.MasterflexGroup.com



