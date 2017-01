Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Zur Wochenmitte legen die Kurse an der Wall Street weiter zu. Damit rückt die Marke von 20.000 Punkten wieder in den Fokus, die der Dow-Jones-Index am Vortag nur knapp verfehlt hatte. Somit dürfte sich die seit November anhaltende Rally, seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten, fortsetzen - wenn auch mit reduziertem Tempo. Stützen dürften die auch weiterhin soliden US-Konjunkturdaten, die am Vortag erneut überzeugen konnten. Daneben rückt bereits der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember in den Fokus, der am Freitag veröffentlicht wird.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Startglocke 0,2 Prozent auf 19.925 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,3 Prozent zu. Impulse sind am Berichtstag dagegen dünn gesät. Die Aufmerksamkeit dürfte sich auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank aus dem Dezember richten, als die Fed erneut an der Zinsschraube drehte. Die Anleger hoffen hier auf Hinweise zum weiteren Tempo bei den kommenden Zinserhöhungen in diesem Jahr. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist dagegen leer.

Im Blick dürfte auch die weitere Entwicklung der Ölpreise stehen, nachdem diese am Vortag eine Berg- und Talfahrt hingelegt hatten. Weiterhin schwankt der Markt zwischen der Erwartung einer Stabilisierung der Ölpreise durch die beschlossene Förderkürzung und den Sorgen, ob diese Beschlüsse dann auch wirklich wie geplant umgesetzt werden. Am Vortag waren die Ölpreise zunächst auf den höchsten Stand seit 18 Monaten geklettert, um im Anschluss auf ein Zweiwochentief zu fallen. Ein Barrel der Sorte WTI verteuert sich um 0,3 Prozent auf 52,47 Dollar, für Brent geht es um 0,2 Prozent auf 55,58 Dollar nach oben.

Goldpreis nähert sich Vierwochenhoch

Der Goldpreis setzt seine jüngste Erholungsbewegung fort. Der Preis für die Feinunze nähert sich einem Vierwochenhoch. Auslöser ist der leicht nachgebende Dollar. Für die Feinunze werden aktuell 1.165 Dollar bezahlt, ein Plus von 0,5 Prozent. Am Morgen hatte der Preis mit 1.168 Dollar den höchsten Stand seit dem 9. Dezember erreicht. Ein schwächerer Dollar stützt üblicherweise die in Dollar denominierten Rohstoffpreise.

Mit dem leicht nachgebenden Dollar kann sich der Euro über der Marke von 1,04 Dollar behaupten. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung mit 1,0445 Dollar um, nachdem am Dienstag bei 1,0340 Dollar noch der tiefste Stand seit 14 Jahren markiert worden war. Der Markt warte gespannt auf das Fed-Protokoll im Verlauf, so ein Teilnehmer. Die US-Anleihen geben erneut nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 2 Basispunkte auf 2,47 Prozent zu.

Tesla mit verfehltem Verkaufsziel im Fokus

Bei den Einzelwerten könnte die Tesla-Aktie im Blick stehen. Der Hersteller von Elektroautos hat zwar im vierten Quartal die Verkaufszahlen kräftig gesteigert, das reichte jedoch nicht, um das Jahresziel von 80.000 Autos zu erreichen. Doch lagen die Auslieferungen im Abschlussquartal 2016 mit 22.000 deutlich über dem Vorjahr mit 17.478 Fahrzeugen. Auch konnte der Umsatz im vierten Quartal um 27 Prozent gesteigert werden. Die Tesla-Aktie fällt um 0,2 Prozent.

Für die Aktie von Philip Morris geht es um 0,5 Prozent abwärts. Die Analysten der Bank of America-Merrill Lynch haben die Papiere auf "Neutral" von "Buy" gesenkt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.925,20 0,22 43,44 0,82 S&P-500 2.265,38 0,33 7,55 1,19 Nasdaq-Comp. 5.447,01 0,33 17,93 1,19 Nasdaq-100 4.925,53 0,29 14,19 1,27 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.46 Uhr Di, 17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,0445 +0,32% 1,0412 1,0395 -0,7% EUR/JPY 122,5771 -0,18% 122,8043 122,57 +0,0% EUR/CHF 1,0715 +0,15% 1,0698 1,0689 +0,0% EUR/GBP 0,8498 -0,09% 0,8499 1,1785 -0,3% USD/JPY 117,37 -0,49% 117,95 117,94 +0,4% GBP/USD 1,2292 +0,33% 1,2252 1,2248 -0,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,47 52,33 +0,3% 0,14 -2,3% Brent/ICE 55,58 55,47 +0,2% 0,00 -2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.164,59 1.158,95 +0,5% +5,64 +1,1% Silber (Spot) 16,43 16,31 +0,7% +0,12 +3,2% Platin (Spot) 949,25 939,50 +1,0% +9,75 +5,1% Kupfer-Future 2,55 2,49 +2,4% +0,06 +1,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2017 09:41 ET (14:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.