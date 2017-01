WASHINGTON (dpa-AFX) - Die führenden Mitglieder der US-Notenbank Fed haben bei ihrer jüngsten Zinssitzung vor allem den Einfluss der künftigen Fiskalpolitik in den USA thematisiert. Viele Mitglieder hätten die Sorge geäußert, die Notenbank könne wegen einer steigenden Inflation zu schnelleren Zinsanhebungen gezwungen sein, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) vom 13. bis 14. Dezember. Demnach könnten Wachstum und Inflation wegen künftig steigender Staatsausgaben höher ausfallen als bislang angenommen. Bei der Sitzung im Dezember hatte die Fed zum zweiten Mal seit der Finanzkrise den Leitzins angehoben./tos/he

