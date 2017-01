Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Jena, 4. Januar 2017 (pta023/04.01.2017/20:05) - Die DEWB-Beteiligung NOXXON

Pharma NV (Alternext Paris: ALNOX), ein Biotechnologie-Unternehmen mit

Schwerpunkt auf Krebsbehandlung, hat heute eine Vereinbarung mit der Aptarion

biotech AG zur Lizenzierung von Technologie und Übertragung ausgewählter

präklinischer Entwicklungsprogramme sowie Laboranlagen bekannt gegeben. NOXXON

erhält neben einer Barkomponente und Lizenzgebühren eine Unternehmensbeteiligung

an Aptarion.



NOXXON behält die Exklusivrechte an den Spiegelmeren® ihrer klinischen

Programme. Darüber hinaus ermöglicht die Vereinbarung beiden Unternehmen die

Nutzung der Spiegelmer®-Technologie. Eine Kreuzlizenzierung gewährt

gegenseitigen Zugang zu Weiterentwicklungen der Technologie.



"Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt beim Übergang der NOXXON zu

einem klinischen Onkologie-Unternehmen. Mit der Fokussierung auf die klinische

Entwicklung unserer Programme in der Onkologie haben wir uns entschieden, andere

Programme auszulagern. Wir sind überzeugt, dass die Vereinbarung mit Aptarion

die beste Option für deren erfolgreiche Weiterentwicklung ist", kommentiert Aram

Mangasarian, CEO von NOXXON.



Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, Entry

Standard, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine auf technologieorientierte

mittelständische Unternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit dem

Schwerpunkt im Bereich Photonik und der Sensorik sowie deren Anwendungsfelder in

der Produktions- und Automatisierungstechnik. Diese unterstützen wir mit

Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und unserem

Branchen-Netzwerk. Seit 1997 haben wir über 375 Millionen Euro in 59 Unternehmen

investiert und bei 47 Exits, darunter acht Börsengänge, mehr als 468 Millionen

Euro realisiert. Sitz des Unternehmens ist Jena, eine der erfolgreichsten

Technologie- und Wissenschaftsregionen Deutschlands mit einer langen Tradition

im Feld der optischen Technologien und eines der wichtigsten europäischen

Zentren für Photonik. http://www.dewb.de



(Ende)



Aussender: DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG

Adresse: Fraunhoferstraße 1, 07743 Jena

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Marco Scheidler

Tel.: +49 3641 31000-30

E-Mail: ms@dewb.de

Website: www.dewb.de



ISIN(s): DE0008041005 (Aktie)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1483556700056



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 04, 2017 14:05 ET (19:05 GMT)