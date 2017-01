Albuquerque, New Mexico (ots/PRNewswire) - Die TriLumina Corp. hat heute eine Zusammenarbeit mit Analog Devices Inc. (ADI) vorgestellt, in deren Rahmen ein neues integriertes Festkörperbeleuchtungsmodul für FLASH-LiDAR-Systeme in Automobilen entstehen soll. Die Integration von TriLuminas innovativem "Vertical Cavity Surface Emitting Laser"-Zeilenlaseremitter (VCSEL) mit ADIs zum Patent angemeldeten Hochgeschwindigkeits-Pulslasertreiber ermöglicht die beste Beleuchtung der Klasse mit hoher optischer Leistung in einer kleinen IC-Baugruppe zur Oberflächenmontage. Diese Kombination ist ein Markstein auf dem Weg zu kostengünstigen LiDAR-Systemen hoher Leistung. Die Zusammenarbeit von TriLumina und ADI ist ein Zeichen der Positionierung als integrale Firmen im Bereich der LiDAR-Systeme der nächsten Generation für das Automobil.



"TriLumina bietet einzigartige Beleuchtungsgeräte auf Basis rückemittierender Festkörper-Flip-Chip-VCSEL-Zeilen. Zusammen mit der Treibertechnik von ADI stellen diese Laser hohe optische Leistung zur Verfügung und ermöglichen FLASH-LiDAR-Systemen eine größere Reichweite", sagte Brian Wong, CEO von TriLumina. "Wir sind über die Zusammenarbeit mit ADI, einem wichtigen führenden Unternehmen im Bereich der ADAS-Produkte für das Automobil, sehr erfreut."



"Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit TriLumina an einem LiDAR-Beleuchter mit geringem Stromverbrauch und kleinem Format", sagte Chris Jacobs, Geschäftsführer der Automotive Safety Group bei Analog Devices. "LiDAR ist zusammen mit RADAR und Trägheitssensoren ein entscheidender Pfeiler der Strategie von ADI im Bereich der automobilen Sicherheit. Funktionen wie automatische Notbremsung (Automatic Emergency Braking - AEB) und autonomes Fahren werden immer häufiger und es wird damit zu einem entscheidenden Element der Sicherheitssysteme."



Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) verfügen über ein Paket von Sensoren für Sicherheitsfunktionen wie Kollisionsvermeidung, Feststellung von Fußgängern und eine Reihe von Funktionen für das autonome Fahren. Fahrzeug-Sicherheitssysteme der Zukunft setzen auf Sensorverschmelzung von Kameras, RADAR und LiDAR. LiDAR verknüpft Kameras und RADAR, da es Objekterkennung und Entfernungsmessung zur Verfügung stellt. Derzeitige LiDAR-Produkte für Automobile haben signifikante Nachteile wie Baugröße, geringe Zuverlässigkeit und hohe Kosten. Die Zusammenarbeit von TriLumina mit dem etablierten Automobilzulieferer ADI überwindet diese Schwächen, um einen Einsatz von LiDAR-Systemen auf dem Massenmarkt zu ermöglichen.



Über die TriLumina Corp.



TriLumina ist der weltweit führende Anbieter rückemittierender Festkörper-Flip-Chip-VCSEL-Laserzeilentechnik für autonomes Fahren und ADAS-Systeme. Die Hochleistungs-Laseremitter von TriLumina bieten leistungsfähige Beleuchtung zu niedrigen Kosten und bei geringer Baugröße für Anwendungen bei Light Detection and Ranging (LiDAR) (Lichterkennung und Entfernungsmessung) und Driver Monitoring Solutions (DMS) (Überwachung des Fahrers). Besuchen Sie http://www.trilumina.com



