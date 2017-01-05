BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 165 (163) EUR - 'OUTPERFORM' BERNSTEIN HEBT LINDE AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) , (VB -0,8%) BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 188 (185) EUR - 'OUTPERFORM' DEUTSCHE BANK SENKT LINDE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 174 (180) EUR EXANE BNP HEBT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) , (VB +1,8%) EXANE BNP HEBT LEG IMMOBILIEN AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 86 (91) EUR , (VB +1,9%) EXANE BNP HEBT VONOVIA AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 37 EUR , (VB +0,8%) JPMORGAN HEBT AIRBUS GROUP AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 68 (55) EUR JPMORGAN HEBT ALLIANZ AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 180 (170) EUR , (VB +0,8%) JPMORGAN SENKT HANNOVER RÜCK AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) , (VB -1,6%) JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AG AUF 140...Den vollständigen Artikel lesen ...