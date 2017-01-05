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WKN: 840400 ISIN: DE0008404005 Ticker-Symbol: ALV 
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AIRBUS GROUP SE Chart 1 Jahr
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HANNOVER RUECK SE105,60+0,86 %
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LINDE AG155,85-1,17 %
MTU AERO ENGINES AG111,00+0,45 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG180,75+0,42 %
STABILUS SA51,80+0,10 %
TALANX AG32,335+0,53 %
VONOVIA SE30,800,00 %