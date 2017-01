Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wacker Chemie -0,93% auf 101,75, davor 11 Tage im Plus (10,56% Zuwachs von 92,89 auf 102,7), Fielmann -0,99% auf 63, davor 8 Tage im Plus (4,36% Zuwachs von 60,97 auf 63,63), Saint Gobain -0,3% auf 44,7, davor 7 Tage im Plus (2,74% Zuwachs von 43,64 auf 44,84), Folli Follie -0,05% auf 19,74, davor 7 Tage im Plus (7,63% Zuwachs von 18,35 auf 19,75), Pfeiffer Vacuum -0,48% auf 88,82, davor 6 Tage im Plus (5,43% Zuwachs von 84,65 auf 89,25), Sanofi 0% auf 78,3, davor 4 Tage im Plus (2,82% Zuwachs von 76,15 auf 78,3), WireCard-0,31% auf 42,37, davor 4 Tage im Plus (5,02% Zuwachs von 40,47 auf 42,5), HANG SENG -0,07% auf 22134,5, davor 4 Tage im Plus (2,67% Zuwachs von 21574,8 auf 22150,4), Uniper -2,08% auf 12,94, davor 4 Tage im Plus (2,84% Zuwachs von...

