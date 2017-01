DAX - Bullen bleiben am Drücker

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® setzte gestern die Konsolidierung der jüngsten Kursgewinne weiter fort, nennenswerter Abwärtsdruck kam auch im gestrigen Handelsverlauf nicht auf. Die leicht schwächere Eröffnung heute Morgen wird gekauft und der Index pirscht sich wieder an die 11.600er Marke heran.

Die gestern Abend veröffentlichten Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings lösten an den Währungsmärkten größere Dollar-Verkäufe aus, ließ die Aktienanleger allerdings weitestgehend kalt. Der Index macht weiterhin keine größeren Anstalten eine Korrektur einzuleiten. Was nicht fällt muss früher oder später wieder steigen - dementsprechend müssen in den kommenden Stunden neue Jahreshochs oberhalb von 11.630 Punkten einkalkuliert werden. Ob es dann noch für weitere Anschlusskäufe reichen wird, bleibt abzuwarten. Um 14:15 Uhr gibt es mit den ADP-Daten einen ersten Vorgeschmack auf den US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag. Dies könnte den notwendigen Rallyimpuls auslösen. Erst ein Rücksetzer unter 11.530 Punkte stellt die charttechnischen Ampeln im Stundenchart wieder auf rot.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.12.2016 bis 05.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU67DK 14,51 10.140 8,03 31.03.2017 DAX® Index HU6E2R 21,80 9.410 5,33 31.03.2017

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU681X 13,38 12.900 8,60 31.03.2017 DAX® Index HU6813 2,88 11.840 39,60 31.03.2017

