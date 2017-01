Köln (ots) -



Die WDR-Koproduktion "Happy End" von Michael Haneke befindet sich aktuell in Postproduktion und kommt noch dieses Jahr weltweit in die Kinos. Der im Sommer 2016 gedrehte Film ist erneut mit den "Liebe"-Stars Jean-Louis Trintignant und Isabelle Huppert besetzt. In weiteren Rollen sind unter anderem Franz Rogowski, bekannt u.a. aus "Victoria", und Mathieu Kassovitz zu sehen.



Nach erfolgreichen Dreharbeiten in Calais und Paris zwischen Juni und Oktober 2016 wird der Film zurzeit fertiggestellt. Produziert wurde "Happy End" von Margaret Menegoz für LES FILMS DU LOSANGE (Frankreich), Michael Katz und Veit Heiduschka für WEGA FILM (Österreich) und Stefan Arndt für X FILME (Deutschland). Der Film entstand auf deutscher Seite in Koproduktion mit dem federführenden WDR (Redaktion: Barbara Buhl), dem BR (Redaktion: Bettina Ricklefs, Carlos Gerstenhauer) und arte (Redaktion: Andreas Schreitmüller) und wurde u.a. gefördert durch die FFA und Eurimages.



