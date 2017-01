Canadian Solar Inc. (Guelph, Ontario, Kanada) berichtete am 05.01.2017, dass sein Tochterunternehmen Canadian Solar Solutions Inc. den Verkauf der Photovoltaik-Kraftwerke BeamLight und Alfred mit je 10 MW abgeschlossen habe. Käufer sind 9285806 Canada Inc. und Concord BeamLight GP2 Ltd., Tochtergesellschaften der Concord Green Energy Inc. Der Gesamtpreis beläuft sich auf 115 Millionen US-Dollar.

