Am 13.12. hatten wir u.a. geschrieben: "Paion: Der Ausbruch müsste jeden Moment kommen! Gut aufpassen! In den letzten 10 Tagen bewegte sich Paion in einer volatilen Seitwärtsbewegung, die sich mit Ausreißern nach oben und unten um 2,35/2,40 Euro befand. Seit Anfang November sieht man eine Unterstützung im Bereich 2,32/2,34 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...