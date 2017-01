=== *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November und Schätzung für das Gesamtjahr 2016 saisonbereinigt real PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm *** 08:00 DE/Auftragseingang November saisonbereinigt PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +4,9% gg Vm 08:30 DE/CSU-Landesgruppe, Klausurtagung (seit 4.1.), Seeon *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember PROGNOSE: +0,42 zuvor: +0,42 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 106,9 zuvor: 106,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,3 zuvor: -1,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -5,1 Vorabschätzung: -5,1 zuvor: -6,2 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:15 FR/EZB-Direktor Mersch, Rede bei der Banque de France, Paris *** 14:30 US/Handelsbilanz November PROGNOSE: -45,60 Mrd USD zuvor: -42,60 Mrd USD *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +183.000 gg Vm zuvor: +178.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: -0,12% gg Vm *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: -2,4% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm 17:15 US/Fed, Reden von Chicago-Fed-Präsident Evans und Dallas-Fed-Präsident Kaplan (21:30), beide 2017 stimmberechtigt im FOMC, bei einer Konferenz der National Association for Business Economics und der American Economic Association, Chicago 19:00 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Lacker (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Maryland Bankers Association, Baltimore - EU/Ratingüberprüfung für Malta (Moody's) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich geschlossen ===

