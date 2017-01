Der Forscherverbund ICCT war maßgeblich an der Aufdeckung des VW-Abgasskandals beteiligt. Jetzt melden sich die Forscher erneut zu Wort - mit alarmierenden Zahlen zum Stickoxid-Ausstoß moderner Diesel-Pkw.

Selbst in der modernsten Schadstoffklasse Euro 6 blasen viele Diesel-Pkw deutlich mehr giftige Stickoxide (NOx) aus dem Auspuff als neue Lastwagen oder Busse. Zu diesem Ergebnis kommen Umweltwissenschaftler des Forscherverbunds ICCT (International Council on Clean Transportation) in einer aktuellen Untersuchung.

Autos mit der neuen Euro-6-Schadstoffklasse stoßen demnach im realen Betrieb im Schnitt etwa 500 Milligramm NOx pro Kilometer aus, teilte das ICCT am Freitag mit. Bei ...

