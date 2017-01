Guten Morgen,

der DAX kann den Widerstand bei 11.600 Punkten weiterhin nicht überschreiten. In den USA beisst sich gleichzeitig der S&P500 an der Marke von 2.270 Punkten fest. Mehr Schwung wird wohl erst am Montag in den Markt kommen, wenn die meisten Akteure den Weihnachts-/Winterurlaub beendet haben.

An der Situation hat sich zuletzt gar nichts mehr geändert. Der DAX hängt im großen Widerstandsbereich fest und sollte bald eine Korrektur starten. Zieht der Leitindex aber nachhaltig über 11.600 Punkte hoch, dürften 11.750 Punkte folgen.

Gelingt kein Durchbruch nach oben, warten nach unten die Marken von 11.200 und 10.800 Punkten. Bei 10.800 Punkten befindet sich noch ein offenes Gap, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder geschlossen wird.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Der DAX notiert bei 11.584 Punkten, vorbörslich bei 11.582 Punkten.

DAX im starken Widerstandsbereich angekommen (siehe Charts).

Der DAX kämpft mit 11.600 Punkten. Gelingt hier der Durchbruch nach oben, folgen wohl 11.750 Punkte. Gelingt kein Durchbruch, ist mit einer längeren Korrektur zu rechnen.

Über 11.600/11.650 Punkte Hochlauf bis 11.750 Punkte wahrscheinlich.

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.200 Punkte möglich. Bei Ausdehnung Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 01)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. ...

