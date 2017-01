FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4WP6 HSH NORDBANK WM MZ 15/23 0.000 %

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.095 EUR

WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.438 EUR

NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.038 EUR

IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.286 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.002 EUR

XFRA DE000HSH4NE9 HSH NORDBANK RZ 1 14/23 0.001 %

CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.334 EUR

B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.152 EUR

BBVA XFRA US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 0.080 EUR

LIP XFRA HK0226001151 LIPPO LTD 0.004 EUR

HKC XFRA BMG4586T1036 HK CHINESE HD 1 0.001 EUR

XFRA DE000HLB3GB4 LB.HESS.-THR.INFL.01B/12 0.002 %

TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01 0.286 EUR

14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.110 EUR