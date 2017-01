TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Wochenausklang lässt sich an den ostasiatischen Börsen keine einheitliche Tendenz ausmachen. Ansonsten prägt Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten den Handel, die später am Freitag veröffentlicht werden, wenn die asiatischen Börsen längst geschlossen haben.

In Tokio geht es abermals abwärts mit den Kursen, nachdem die japanische Landeswährung zum US-Dollar aufgewertet hat. Der Nikkei-225-Index verliert 0,3 Prozent auf 19.454 Punkte. Ein Minus von 0,3 Prozent weist auch die Börse in Schanghai auf. In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent zu.

Kaum verändert tendieren die Aktienkurse in Australien. Sie zeigen sich damit unbeeindruckt davon, dass die australische Handelsbilanz für November wider Erwarten erstmals seit Anfang 2014 einen Überschuss aufwies. Zu verdanken war dies den zuletzt wieder gestiegenen Preisen für Kohle und Eisenerz.

Die November-Handelsbilanz lässt zwar für das Wachstum im vierten Quartal 2016 hoffen, nachdem die australische Wirtschaft im dritten Quartal geschrumpft war, allerdings gibt es Befürchtungen, dass es sich bei den Daten um einen Ausreißer gehandelt haben könnte.

Aussie ignoriert Wirtschaftsdaten - PBoC fixt Yuan auf 1-Monatshoch

Für Zweifel an der Nachhaltigkeit des australischen Handelsbilanzüberschusses spricht nach Meinung von Beobachtern auch die Reaktion des australischen Dollar. Dieser gab nach der Veröffentlichung der Daten leicht nach und kostet aktuell 0,7320 US-Dollar. Allerdings habe der Aussie in den vergangenen Tagen schon zugelegt, heißt es. Robert Rennie, Leiter der Strategieabteilung von Westpac, nennt auch die Gefahr eines Handelskriegs zwischen den USA und China als Belastungsfaktor für den Aussie. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe. Wenn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt schwächelt, leidet Australien mit.

Unterdessen hat die chinesische Zentralbank (PBoC) den Yuan am Freitag mit 6,8668 Yuan je Dollar auf dem höchsten Stand seit einem Monat gefixt, nachdem der US-Dollar abermals nachgegeben hat. Am Donnerstag war die mittlere Parität bei 6,9307 festgelegt worden. Damit vollzieht die PBoC eine dramatische Kehrtwende: Noch vor wenigen Tagen näherte sich der Dollar der psychologisch wichtigen Marke von 7 Yuan.

Zur japanischen Währung war der US-Dollar in der Nacht im asiatisch dominierten Handel bis auf 115,06 Yen gefallen. Aktuell macht er Boden gut und nähert sich der Marke von 116 Yen.

Trump-Kritik belastet Toyota und Mazda

An der Tokioter Börse belastet der festere Yen die Aktien exportorientierter Unternehmen, darunter aus der Automobilbranche. Unter deren Vertretern werden Toyota und Mazda zusätzlich belastet von der Furcht vor den protektionistischen Bestrebungen des neugewählten US-Präsidenten Donald Trump. Dieser will Unternehmen dazu bewegen, die Produktion aus dem Ausland, namentlich aus Mexiko und China, in die USA zu verlegen. Seine jüngste Kritik richtete sich nun gegen ein von Toyota geplantes Werk in Mexiko, in dem der Toyota Corolla gebaut werden soll. Trump drohte auf Twitter, Einfuhrzölle auf die dort hergestellten Fahrzeuge zu erheben. Toyota fallen um 1,6 Prozent. Der Kurs von Mazda, die ebenfalls ein Werk in Mexiko hat, gibt um 3,1 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.755,60 +0,04% +0,99% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.463,90 -0,29% +1,83% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.155,52 -0,31% +1,67% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.483,22 +0,12% +0,59% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.961,18 +0,24% +2,79% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.668,40 +0,52% +1,62% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0580 -0,2% 1,0602 1,0512 +0,6% EUR/JPY 122,67 +0,2% 122,37 122,35 -0,2% EUR/GBP 0,8546 +0,1% 0,8538 0,8558 +0,3% GBP/USD 1,2378 -0,3% 1,2416 1,2279 +0,3% USD/JPY 115,96 +0,4% 115,44 116,40 -0,8% USD/KRW 1191,70 +0,9% 1181,10 1188,53 -1,3% USD/CNY 6,9128 +0,3% 6,8900 6,8886 -0,5% USD/CNH 6,8166 +0,3% 6,7965 6,8276 -2,3% USD/HKD 7,7545 +0,0% 7,7544 7,7543 0% AUD/USD 0,7315 -0,3% 0,7338 0,7296 +1,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,68 53,76 -0,1% -0,08 -0,1% Brent/ICE 56,79 56,89 -0,2% 0,00 +0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.175,93 1.179,81 -0,3% -3,88 +2,1% Silber (Spot) 16,43 16,73 -1,8% -0,30 +3,2% Platin (Spot) 962,00 967,50 -0,6% -5,50 +6,5% Kupfer-Future 2,53 2,54 -0,3% -0,01 +1,0% ===

