Wien - Ein Hinauszögern der ersten Senior non-preferred (SNP) Emissionen kann man den französischen Banken nach dem Erhalt der rechtlichen Zustimmung nicht vorwerfen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bereits im Dezember letzten Jahres habe die Crédit Agricole mit ihrer EUR 1,5 Mrd. Emission (1,875%, 10J, MS+115 BP, Baa2/BBB+/A1) den Primärmarkt dieser neuen Anleiheklasse eröffnet, die zwischen traditionellen Senioranleihen und Tier2 Anleihen in der Haftungskaskade des Bankkapitals eingeordnet werde. Société Générale sei mit einer EUR 1 Mrd. Emission (1%, 5J, MS+90 BP, Baa3/BBB+/A1) einen Tag später an den Markt getreten. Beide Anleihen seien um rund 15 BP enger als ursprünglich angedacht gepreist worden. Dass die beiden ersten Emissionen auf reges Investoreninteresse gestoßen seien, spiegele das Ordervolumen von insgesamt über EUR 8,5 Mrd. klar wider.

