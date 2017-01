Wird eine der beiden großen Parteienfamilien am 17. Januar den neuen EU-Parlamentspräsidenten stellen? Europas Grünen-Chef Bütikofer will darauf nicht wetten. Kurz vor der Wahl gibt es von dem Deutschen eine Kampfansage.

Der Start der Brexit-Verhandlungen, ein neuer US-Präsident und Wahlen in Ländern wie Deutschland und Frankreich: Auf die EU wartet ein Jahr, das zu großen Veränderungen führen könnte. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur warnt der europäische Grünen-Chef Reinhard Bütikofer (63), die Staatengemeinschaft werde in vielen Fragen alleine stehen, wie lange nicht mehr. Zumindest bei einem Partner könnte seiner Meinung nach aber mehr Fingerspitzengefühl helfen.

Herr Bütikofer, Deutschland diskutiert nach dem Anschlag in Berlin über die Sicherheitspolitik. Wenn sie sich das als Europapolitiker aus Brüssel anschauen: Wie viel von dem, was jetzt debattiert wird, ist nur blinder Aktionismus?

Ich glaube, das Bedürfnis nach bestmöglichem Schutz vor solchen terroristischen Attacken ist berechtigt und muss ernstgenommen werden. Das ist der Ausgangspunkt, das ist die Verantwortung, die wir haben. Wir führen jetzt in Deutschland allerdings eine Diskussion, die die Franzosen, die Briten, die Spanier und Belgier schon sehr intensiv nach den Attacken dort hatten. Wir sollten sehen, wie wir von den Erfahrungen in anderen Ländern lernen können. Eine europäische Grunderfahrung lautet: Wir sind nicht gut genug dabei, über die Grenzen hinweg zu kooperieren.

Pläne für eine stärkere Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste gibt es bereits seit längerem. Erhoffen Sie sich, dass sie nach dem Anschlag in Berlin nun schneller vorangetrieben werden?

Die Evidenz, dass wir in diesem Bereich nicht gut genug sind, wird zumindest jedes Mal, wenn so etwas passiert, größer. Die italienischen Behörden wussten zum Beispiel über den Berliner Attentäter einiges, was man bei uns nicht wusste.

Belgien will Verkehrsunternehmen in Zukunft zwingen, Informationen über Reisende auf internationalen Verbindungen zu speichern - nicht nur bei Flugreisen, auch im Bahn-, Bus- und Schiffsverkehr. Ist das etwas für die ganze EU?

Man sollte sich jetzt auf einen effizienten Weg der Zusammenarbeit konzentrieren und nicht einen Haufen ...

