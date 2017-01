FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 8.12 Uhr 8 Ticks auf 163,53 Prozent und hält sich damit weiter gut über der wichtigen Unterstützung bei 163 Prozent. Um rund 163,70 Prozent bremst jedoch bereits der nächste Widerstand. Marktteilnehmer warten mit Spannung auf den US-Arbeitsmarktbericht. Denn nach dem jüngsten Fed-Protokoll waren Zweifel an dem Zinserhöhungspfad der US-Notenbank aufgekommen.

Bessere Daten als die erwarteten 183.000 neuen Stellen könnten daher wieder für Druck auf die internationalen Anleihemärkte sorgen. Das Tageshoch im Bund-Futures liegt bislang bei 163,65 Prozent und das Tagestief bei 163,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 6.300 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 1 Tick auf 133,45 Prozent.

January 06, 2017 02:25 ET (07:25 GMT)

