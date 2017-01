Hannover - Es mangelte im Jahr 2016 nicht an turbulenten und mindestens zum Teil auch wegweisenden Ereignissen im Vereinigten Königreich, so die Analysten der Nord LB.Der ehemalige Premierminister David Cameron habe mit dem vermeintlichen Rückenwind einiger mit den Regierungsvertretern der anderen Länder der Europäischen Union (EU) ausgehandelter Sonderbehandlungen für Großbritannien eine Volksabstimmung über den Verbleib des Landes in der EU angesetzt. Beim Referendum am 23. Juni habe sich eine Mehrheit von 51,9% der Wähler für den Brexit, also den Ausstieg aus der EU ausgesprochen. Cameron, der für den Verbleib geworben habe und dem bei massiver Kritik an seiner Arbeit sicher ein Anteil am Abstimmungsergebnis zuzuschreiben gewesen sei, habe daraufhin zurücktreten müssen.

