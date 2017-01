Am Dreikönigstag verläuft der Handel an der Börse in ruhigen Bahnen. Am Morgen hatten die aktiven Marktteilnehmer Konjunkturdaten aus Deutschland zu verarbeiten. Im vergangenen November waren sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Aufträge in der Industrie rückläufig. Unterdessen führen Drohungen des künftigen US-Präsidenten, ggf. hohe Strafzölle zu verlangen, zu Unsicherheiten im Automobilsektor. Analysten bewegen heute vor allem die Kurse von Continental und Wirecard. Holger Scholze berichtet.