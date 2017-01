Rosenheim - Die Börsen sind erfolgreich in das Jahr 2017 gestartet, so das BCDI-Aktienfonds-Team von boerse.de.So hätten DAX und Dow Jones in den ersten Handelstagen jeweils knapp 1% gewonnen. Wer die Chancen der Aktienmärkte für den Vermögensaufbau nutzen möchte, sollte einmal einen Blick auf den BCDI-Aktienfonds (ISIN LU1480526547/ WKN A2AQJY) werfen. Zur Erklärung:

Den vollständigen Artikel lesen ...