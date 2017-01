FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwierigen Jahr 2016 hat der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental laut der Bank Societe Generale wieder bessere Perspektiven. Die Rückschläge verdeckten die beträchtlichen Fortschritte des Konzerns, in den wachstumsstärksten Branchensegmenten wieder zu den profitabelsten Anbietern zu gehören, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer Studie vom Freitag. Er sieht bei den Aktien einen attraktiven Einstiegszeitpunkt und stufte sie von "Hold" auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob er von 190 auf 225 (Kurs 188) Euro an.

Strengere Emissionsrichtlinien rund um den Globus, der Dieselskandal bei Volkswagen sowie Chinas Fokussierung auf alternative Antriebe hätten die Anstrengungen der Autobauer bei Elektrofahrzeugen erhöht. Das eröffne Zulieferern wie Continental beachtliche Wachstumschancen. Großes Potenzial biete auch das Geschäft mit Fahrassistenzsystemen.

Das Autozuliefergeschäft von Conti dürfte 2017 im Vergleich zum Markt noch stärker zulegen als im alten Jahr, schrieb Dagorne. Bis 2020 sollte der Abstand weiter zunehmen. Aber auch konzernweit dürfte die Profitabilität steigen, glaubt der Experte und prognostizierte bis zum Jahr 2020 eine Ebit-Marge von 12 (2016: 10,6) Prozent.

Gemäß der Einstufung "Buy" wird die Aktie nach Einschätzung der Analysten von SocGen auf Sicht von zwölf Monaten einen absoluten Gewinn (Kursentwicklung + Dividende) von mindestens 15 Prozent aufweisen./mis/edh/stb

